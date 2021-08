Fine settimana di controlli su tutto il territorio nazionale con l'operazione "Safe Holiday"

Al riguardo, per la massima sensibilizzazione degli utenti al rispetto delle normative vigenti, si tramette con preghiera di divulgazione, il comunicato stampa predisposto già a livello nazionale dal Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.













Nel fine settimana compreso tra il 27 e il 29 agosto 2021, su tutto il territorio nazionale si svolgerà l'operazione "SAFE HOLIDAY" promossa dalla Guardia Civil Spagnola, a cui parteciperanno tutti i paesi aderenti alla cooperazione internazionale ROADPOL, finalizzata al controllo delle ordinarie condizioni di sicurezza degli autoveicoli e dei veicoli a due ruote, poiché durante il periodo estivo vi è un maggiore transito veicolare di turisti italiani e stranieri.Lo scopo di ROADPOL è quello di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d'Azione Europeo 2021-2030, con operazioni congiunte di contrasto delle violazioni e campagne tematiche volte alla prevenzione, informazione e comunicazione.Nel corso delle predette giornate, il Compartimento Polizia Stradale per la "Sardegna" ha predisposto un'intensificazione di servizi specifici che prevede controlli relativi alle condizioni dei veicoli, alla sistemazione del carico, alle inefficienze tecniche, alla regolarità dei documenti del conducente e del veicolo, nonché all'inosservanza dell'uso dei sistemi di ritenuta anche per i minori. Gli Agenti saranno impiegati lungo le principali arterie stradali sarde che collegano le principali città e quelle con maggiore affluenza turistica e svolgeranno servizi mirati, al fine di prevenire e garantire la sicurezza stradale, anche attraverso l'utilizzo di strumentazione omogenea.