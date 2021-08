Lorenzo Ferrante firma per la Torres

Completare la rosa a disposizione di mister Alfonso Greco, fornendo al tecnico soluzioni e alternative in ogni ruolo in modo da farsi trovare pronti alla sfida proposta dal prossimo campionato di serie D: questa la priorità in casa Torres. A tal proposito, in giornata, è arrivata un’altra firma in casa rossoblù: Lorenzo Ferrante.

Difensore centrale nato a Genova nel 1997. La scorsa stagione, disputata con la Seravezza Pozzi, è stato premiato come “Miglior difensore Top 11 serie D”. Affidabile. Più volte protagonista nel campionato e nella coppa Primavera, vanta 62 presenze nella quarta serie italiana ed ha maturato esperienze in campo con under 17 e under 19 Entella, Lavagnese, Ligorna e Seravezza Pozzi. Quest'anno vestirà la maglia della Torres.