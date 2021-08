Sassari, casa distrutta da un incendio. Parte una raccolta fondi online in aiuto di Elena e Sergio

La raccolta ha già avuto centinaia di condivisioni ed è arrivata a 2000 euro. È raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/incendio-a-casa-aiutiamo-elena-e-sergio













“Siamo amici di Elena e Sergio e vorremmo aiutarli a rimettere a posto la casa dopo l'incendio, avvenuto a Sassari-Li punti, che l'ha danneggiata in maniera importante”.Su GoFundMe è partita una raccolta fondi per una famiglia che ha perso la casa probabilmente a causa di un cortocircuito.“Per ripristinare la casa - scrivono gli organizzatori- sarà necessario eseguire molte opere a partire dalla sanificazione, lo scrostamento di tutti i muri il rifacimento dell’impianto elettrico ed il riacquisto degli elettrodomestici compresi tutti gli arredi distrutti o danneggiati”.“Il tempo previsto per riportare la casa alle normali condizioni di abitabilità - proseguono - è di oltre tre mesi. I lavori dovranno essere seguiti da un‘impresa specializzata”.“Elena e Sergio - si legge - hanno pertanto dovuto trasferirsi in un’altra casa in affitto”.