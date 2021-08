Cagliari: domani secondo appuntamento con "Le notti musicali"

Serata dedicata a Beethoven quella di domani (domenica 29 agosto) per il festival Le Notti musicali, la rassegna che vede esibirsi le stelle mondiali della classica in questi giorni nel capoluogo sardo come docenti dell’Accademia internazionale di musica di Cagliari.

L’appuntamento è alle 21 nell’auditorium del conservatorio “G. P. da Palestrina” dove ad aprire il concerto saranno il raffinato pianista Enrico Pace e il virtuoso del violoncello Claudio Bohorquez che del genio di Bonn affronteranno la Sonata per violoncello e pianoforte n. 3 op. 69, seguita dalla Sonata in mi bem. Mag. Op. 18 di Richard Strauss nell’esecuzione ancora di Pace e della violinista francesce Marina Chiche.

Nella seconda parte della serata Enrico Pace, Marina Chiche e Claudio Bohorquez saranno insieme sul palco per eseguire, ancora di Beethoven, il Trio op. 70 trio “Ghost”, per pianoforte, violino e violoncello.



Per assistere ai concerti occorrerà esibire il green pass.

Per informazioni e prenotazioni: Box Office, viale Regina Margherita 43 (Cagliari) tel. 070 657428.

L’Accademia di musica di Cagliari nasce da un’idea dei fratelli Cristian e Gianluca Marcia, (direttore artistico il primo, presidente il secondo) ed è realizzata in co-produzione con il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina”.

Le Notti musicali è organizzato con il contributo di: Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e Assessorato del turismo, artigianato e commercio) Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura).