Basket in carrozzina: Italia al torneo di Nottwil, dodici gli atleti convocati

Prende il via la stagione 2021/2022 della Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina con la prima fase della preparazione che porterà ai Campionati Europei in programma dal 2 dicembre prossimo a Madrid. Gli azzurri si ritroveranno a Meda (MB) il 7 settembre per due giorni di lavoro prima della partenza per Nottwil (Svizzera), dove dal 9 al 12 settembre parteciperanno al torneo internazionale amichevole contro i padroni di casa elvetici e contro la nazionale israeliana.

Dodici gli atleti convocati dal Responsabile Tecnico azzurro Carlo Di Giusto, con diverse novità rispetto ai Campionati Europei del settembre 2019, ultima manifestazione ufficiale a cui l’Italia ha preso parte:

Lorenzo Bassoli (Briantea84 Cantù), Driss Saaid (Briantea84 Cantù), Giacomo Tosatto (PDM Treviso), Filippo Carossino (Briantea 84 Cantù), Andrea Giaretti (Santo Stefano Sport), Sabri Bedzeti (Santo Stefano Sport), Jacopo Geninazzi (Briantea84 Cantù), Enrico Ghione (Santo Stefano Sport), Simone De Maggi (Briantea84 Cantù), Joel Joseph Boganelli (Wheelchair Sport Firenze), Alessandro Pedron (GSD Porto Torres), Luka Buksa (Briantea84 Cantù).



A questa lista si aggiungono, ma solo per la due giorni di allenamenti a Meda, anche Giulio Maria Papi, Francesco Santorelli e Karim Makram.

Lorenzo Bassoli, Luka Buksa e Joel Joseph Boganelli (il più giovane del gruppo, classe 2006), sono reduci dagli Europei Under 22 dello scorso luglio a Lignano Sabbiadoro. Per Giacomo Tosatto si tratta invece di un ritorno in azzurro, dopo gli Europei di Tenerife 2017.

Completano lo staff tecnico di coach Di Giusto anche i tecnici federali Roberto Ceriscioli e Fabio Castellucci, oltre al meccanico Emanuele Castorino.

Sui canali ufficiali della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina nei prossimi giorni saranno resi noti tutti i dettagli per seguire l'andamento del Torneo di Nottwil.





Nell'immagine: Joel Joseph Boganelli (FOTO UFFICIO COMUNICAZIONE FIPIC)