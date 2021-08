Sarroch: domani ultimo appuntamento con "Sarroch Comedy e Live"

Ultimo appuntamento con Sarroch Comedy e Live, la rassegna in tre atti proposta dalla cooperativa FPJ • Forma e Poesia nel Jazz nella cittadina costiera a una ventina di chilometri da Cagliari con il contributo del Comune di Sarroch - Assessorato Cultura e Spettacolo. Dopo Daniele Fabbri, protagonista lunedì scorso, domani sera (domenica 29) nel parco di Villa Siotto è di scena Ruggero de I Timidi con "Neverending Battigia", uno spettacolo in cui, con la chitarra in mano, unisce comicità, le hit più importanti della sua carriera e nuovi brani. Sul palco insieme al comico e cantautore friulano, Fabiana Incoronata Bisceglia.



Apertura di serata alle 22 con Albert Huliselan Canepa, one liner dalla comicità celebrale e dissacrante, tra gli autori del sito satirico Lercio e cofondatore del progetto Stand Up Comedy Sardegna.



I biglietti, a quindici euro, si possono acquistare online e nei punti vendita del circuito BoxOffice. Per informazioni e prenotazioni: 3883899755. Per notizie e aggiornamenti: www.formaepoesianeljazz.com e www.facebook.com/FormaePoesianelJazz.

Per accedere alla serata è necessario munirsi di green pass che può essere richiesto da chi ha fatto almeno una dose di vaccino contro il covid-19, oppure è risultato negativo a un test molecolare o antigenico rapido (validità 48 ore), o, ancora, da chi possiede un certificato di guarigione da covid-19 (validità 6 mesi). Posti a sedere limitati e distanziati, nel rispetto delle norme anti-covid.

Crooner impacciato, cantante beat nostalgico, un incrocio improbabile tra Elio e Mal dei Primitives, un mix surreale tra gli Smiths e gli Squallor, tra Christian, i Santo California, i Dik Dik, Le Orme e Raffaella Carrà; una raccolta vivente dei momenti più poetici, e a volte imbarazzanti, della musica italiana e internazionale: questo il biglietto da visita di Ruggero de I Timidi, un neomelodico colto con la vocazione al demenziale raffinato, che mescola modernità e sano vintage. È "timido ma l'amore gli dà coraggio", ed è proprio l'amore, in tutte le sue forme, che lo spinge ad affrontare il palco e i fan: la timidezza è un muro da abbattere a suon di musica. E, oltre alla timidezza, Ruggero rompe anche i tabù attraverso canzoni che vanno dritte al sodo e che sono diventate degli hit sia dal vivo che su YouTube: "Timidamente io", "Pensiero intrigante", "Notte romantica", "Padre e figlio".



Ruggero de I Timidi - al secolo Andrea Sambucco, classe 1975 - è stato lanciato in tv da "Tu Si Que Vales" (Canale 5), partecipando successivamente a "Quelli che il calcio" (Rai 2), "Check Point" (TgCom24) e "90 Special" (Italia 1). Ha suonato nei principali club e festival italiani, compreso l'Home Festival e Deejay On Stage, ed è stato protagonista anche di tournée teatrali di successo che l'hanno portato a esibirsi in tutta Italia: "Spruzzi di gloria" (2017), "Ruggero de I Timidi show" (2018), "Ruggero de I Timidi Christmas Show" (2018) e "Giovani emozioni, il musical" (2019). In occasione di Lucca Comics 2018 è uscito "Fumetti Timidi", il suo primo volume a fumetti.