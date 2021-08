Covid-19 in Sardegna: oggi 283 nuovi casi: 143 solo nella Città metropolitana di Cagliari

SARDEGNA 29 AGOSTO 2021

7782 sono i casi di isolamento domiciliare (+54 rispetto a ieri.

Si registra 1 decesso di una donna di 82 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari.





In totale sono 71.577 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza.

Nell’ultimo aggiornamento risultano +283 nuovi casi.



Sul territorio, dei 71.577 casi positivi complessivamente accertati, 22.558 (+143) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 11.862 (+63) nel Sud Sardegna, 5.945 (+43) nella provincia di Oristano, 11.616 (+1) nella provincia di Nuoro, 19.582 (+33) nella provincia di Sassari.





In Sardegna si registrano oggi 283 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2608 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3230 test.I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 (+1 rispetto a ieri).I pazienti ricoverati in area medica sono 237 (3 in meno rispetto a ieri).