Cagliari: domani chiusura di sipario per il festival "Notti musicali"

Chiusura di sipario domani, lunedì 30 agosto, per Le Notti musicali, il festival che vede sul palco le stelle mondiali della classica, inserito nella XXI Accademia internazionale di musica di Cagliari. L’appuntamento è alle 21 nell’auditorium del conservatorio “G. P. da Palestrina” dove la serata si aprirà sulle note dei Duetti per violini di Béla Bartkok: sul palco ci saranno Marc Danel e Gilles Millet, fondatori del celebre Quartetto Danel. A seguire, il virtuoso del pianoforte Frank Peters, ancora Gilles e Millet, e il talentuoso violoncellista Claudio Bohorquez eseguiranno Elegiaque di Sergej Rachmaninov.

Il sipario sull’edizione 2021 delle Notti musicali si chiude con Marc Danel e Claudio Bohorquez che, raggiunti dai giovani dell’Animato Quartet e dai solisti dell’Accademia, esegureanno, di Felix Mendelssonh, l’Ottetto in mi bemolle maggiore per archi op. 20.

Per assistere ai concerti occorrerà esibire il green pass.



Per informazioni e prenotazioni: Box Office, viale Regina Margherita 43 (Cagliari) tel. 070 657428.



La serata di domani non chiude i momenti musicali offerti dall’Accademia internazionale di musica di Cagliari: martedì 31 agosto alle 17,30, nel giardino d'inverno del T Hotel è in programma il concerto finale dei virtuosi dell’Accademia, che vedrà esibirsi i migliori allievi dell’edizione 2021 delle masterclass di chitarra, violino, pianoforte, violino, violoncello, quartetto d’archi e musica da camera, flauto, clarinetto, tecnica vocale e interpretazione.



L’Accademia di musica di Cagliari nasce da un’idea dei fratelli Cristian e Gianluca Marcia, (direttore artistico il primo, presidente il secondo) ed è realizzata in co-produzione con il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina”.



Le Notti musicali è organizzato con il contributo di: Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e Assessorato del turismo, artigianato e commercio) Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura).