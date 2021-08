Tennistavolo Sassari: dieci atleti al 2° Trofeo Città dei Candelieri-XV Memorial Ganau - Visioli

Arriva direttamente dalla Bulgaria il pongista Petar Lubomirov Vadsilev, che giocherà nel Santa Tecla Nulvi. Lorenzo Cordua è tesserato col Cus Torino (A1) e in bacheca ha diverse medaglie come l'argento ai Campionati Europei Giovanili Paralimpici nel 2017 e 2019,







Max Kutzenzov (russo naturalizzato) è in forza alla A2 della Marcozzi, mentre il cinese Yang Xiyou ha tante stagioni di militanza col Gallarate.

La formula del torneo – Due gironi di qualificazione da cinque giocatori ciascuno. Le partite si disputeranno venerdì e sabato, a partire dalle 17.30. Domenica dalle 10 verrà compilato il tabellone finale a eliminazione diretta, che prevede vari turni sino alle semifinali e finali in programma la sera.





Ritorna e cresce l'appuntamento che apre la stagione del Tennnistavolo Sassari. Da giovedì 2 a domenica 5 settembre il PalaSantoru ospita la seconda edizione del Trofeo Città dei Candelieri. L’evento si fonde con la XV edizione del Memorial dedicato a Stefano Ganau e Sergio Visioli. Si tratta di un appuntamento molto caro al Tennistavolo Sassari che ha nuovamente aggregato un eccezionale carnet di giocatori in un torneo svolto nella città di Sassari. “Il livello è alto, lo spettacolo è assicurato” garantiscono i dirigenti del Tennistavolo Sassari.- Il più titolato, come l'anno scorso, è Yang “Yango” Min, cinese naturalizzato, protagonista nel ritorno in A2 del club sassarese, un altro successo da aggiungere a una carriera leggendaria che lo ha visto conquistare il bronzo ai Mondiali del 2000, l'oro ai Giochi del Mediterraneo 2005, un argento e un bronzo ai Top-12 europei (ben sei partecipazioni), la partecipazione all'Olimpiade del 2004 di Atene, più 4 scudetti, due con la Marcozzi Cagliari (1990 e 1992) e uno con Nocera (1997) e Castel Goffredo (2009). Inoltre nel 2018 ha vinto l’oro (doppio) e l'argento (singolare) ai campionati europei dei veterani over 50 a Budapest.Altra testa di serie del torneo il ventiduenne Enrico Puppo, capitano del Tennistavolo Genova, protagonista anche in A1.Quattro sono giocatori di casa: Olawale Abayomi (Nigeria), Ganiyu Ascimiyu (Nigeria, Tennis), Marco Poma e Marco Sinigaglia, freschi di promozione in A2.