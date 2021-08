Il 2003 Francesco Rossi ultimo tassello della rosa della Torres

Francesco Rossi

Si ricorda che l’accesso allo stadio (ingresso da via Romita) è consentito solo ed esclusivamente ai tifosi che si presenteranno regolarmente muniti di green pass o in alternativa di un tampone negativo certificato ed effettuato 48 ore prima del match.

In settimana arriveranno le certezze legate ad accoppiamento primo turno di Coppa Italia, girone e calendario della stagione agonistica 2021-2022. Nel frattempo la Torres continua a lavorare, sul campo e dietro le scrivanie, per farsi trovare pronta all’appuntamento. Oggi intanto, martedì 31 agosto, scade l'offerta che garantisce la possibilità di acquistare a condizioni di vantaggio l'abbonamento alla stagione sportiva 2021/2022.Nel frattempo si lavora su tecnica, tattica, amalgama e condizione. E si lavora sulla rosa, con il direttore sportivo Andrea Colombino che in accordo con mister Alfonso Greco opera sul mercato per regolare al millesimo l’ingranaggio rossoblù affidato alle cure del tecnico. Ultimo arrivo, alla chiusura del mercato, l’esterno basso del 2003 Francesco Rossi.Nato a Napoli il 14 gennaio del 2003. Terzino destro che può adattarsi anche a giocare a centrocampo. Arriva a Sassari in prestito dal Napoli, società con cui ha svolto l’intera trafila del Settore Giovanile con un intermezzo vissuto all’under 19 della Paganese. Doveva essere parte integrante della rosa della Primavera 1 del club napoletano ma la forte convinta volontà della società del presidente Stefano Udassi lo ha convinto a superare il Tirreno e vivere l’esperienza con la maglia della Torres.Dopo un lunedì di riposo la settimana di lavoro riprende oggi con una seduta unica fissata alle 17. Mercoledì mattina allenamento alle 9.45, mentre al pomeriggio sarà partitella in famiglia con tutti i rossoblù impegnati a confrontarsi 11 contro 11 sull’erba del Vanni Sanna. Giovedì seduta unica al pomeriggio (h 17). Doppio allenamento al venerdì (9.45 e 17). Sabato alle 18 amichevole con il Sennori.