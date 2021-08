Torna all’Università di Sassari il Foundation Course per gli studenti internazionali

Anche quest’anno l’Università di Sassari istituisce il “Foundation Course” per consentire a studenti e studentesse internazionali di iscriversi ai corsi dell’Ateneo dopo aver colmato precedenti lacune formative. Il bando è pubblicato sul sito Uniss nella pagina https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/foundation-course. I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione entro le ore 12:00 del 20 settembre 2021, tramite il modulo on line, mentre la prova di selezione si svolgerà il 12 ottobre sempre on line.Promosso per la prima volta nel 2019, il “Foundation Course” è uno strumento che mette in relazione le qualifiche possedute da uno studente internazionale e i requisiti d’iscrizione a un corso di laurea presso l’Università di Sassari. Gli studenti interessati a laurearsi all’Università di Sassari sono in grado, attraverso il Foundation Course, di migliorare le conoscenze acquisite nel Paese d'origine e di imparare la lingua italiana.Erogato in modalità telematica, Foundation Course è destinato anche a coloro che possiedono una qualifica di scuola americana non comprensiva di eventuali Advanced Placement, oppure a chi, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, si trovi in una situazione di restrizione della libertà personale (purché in condizione di frequentare almeno il 75% delle ore previste dal programma).L’ammissione è subordinata al superamento di un colloquio attitudinale-motivazionale, che si terrà online.Le modalità di partecipazione alla selezione saranno pubblicate sul sito web di ateneo nella pagina dedicata: https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/foundation-course