Dinamo Sassari: sempre pronta per la Serie A

Il mese diè praticamente agli sgoccioli e da qui a pochi giorni si possono già vedere le prime giornate di settembre che faranno da anticamera al freddo autunno, ma in casal'atmosfera è già piuttosto calda e frenetica.In questi giorni, infatti, chi è di Sassari ed è passato per il, avrà sicuramente notato come i biancoblu del coach Demis Cavina si sono ritrovati in uno dei più importanti centri sportivi della Sardegna per allenarsi di fronte alla cittadinanza ed ai tifosi entusiasti.E finalmente, si potrebbe aggiungere, poiché anche laha sofferto al pari delle altre regioni italiane per le limitazioni dovute alla triste apparizione della pandemia da Covid – 19. Pensate dunque all'emozione di riunire circa duecento persone sotto uno stesso tetto, che per un palazzetto sportivo è molto meno della metà della capienza, per riassaporare un po' di normalità mentre la palla rimbalza sul campo ed i campioni sorridono al pubblico.Una gioia che passa anche, e soprattutto, per il ritorno nelle file della Dinamo Sassari di altri “giganti” della lega basket Serie A come lo statunitense naturalizzato polaccoed il giovanissimo senegaleseIntervistati dalle testate specializzate, i due sportivi si sono dimostrati entusiasti di ritornare nelle file della Dinamo Sassari sotto l'occhio attento delper vincere ancora assieme ai compagni.“il progetto di coach Cavina mi ha interessato sin da subito, penso possa essere la scelta giusta per fare uno step in avanti nella mia carriera. Ho sposato con entusiasmo questo progetto e l'obiettivo è quello di vincere: sappiamo che ci vuole tempo ma sono pronto a fare tutto ciò che serve per poter vincere insieme ai miei compagni”.che ha poi rassicurato sul suo stato di salute. “Sono tornato a Sassari con tanta voglia e fiducia per poter fare il salto di qualità: attualmente sto lavorando sul piccolo infortunio che ho avuto al termine della stagione ma sono ottimista, sono seguito giorno per giorno dallo staff medico e fisioterapico e spero di tornare presto in campo”.Dopo queste premesse, che sembrano far sperare per il meglio, la squadra sarda andrà ad affrontare ilnella casa dell'amata Sassari circondata dai tifosi locali e, sempre, nel palazzetto dello sport già citato all'inizio.Sarà però un campionato particolare poiché, per la prima volta in assoluto, la Lega Basket ha optato per unper assicurare, invece, uno spettacolo ed un fattore di imprevedibilità davvero fuori dagli schemi.Salvo diverse comunicazioni o contrattempi, la Dinamo Sassarila Nutribullet Treviso il 16 gennaio, la Vanoli Cremona tra il 16 ed il 20 febbraio e la Pallacanestro Varese l'8 maggio., oltre al Pesaro, i ragazzi del coach Cavina affronteranno dunque la Happy Casa il 3 ottobre, l'Olimpia Milano il 31, il Tortona il 14 novembre, il Napoli il 21 novembre ed infine il Cremona.