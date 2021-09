Nell’amichevole al “Basilio Canu” vittoria contro il Sennori del Sassari calcio Latte Dolce

È terminata con un perentorio 0-7 l’amichevole disputata questa sera al “Basilio Canu” contro i padroni di casa del Sennori, compagine che nella stagione 2021/2022 disputerà il campionato di Prima Categoria.



Fin dai primi minuti del match, i sassaresi fanno valere le tre categorie di differenza: al 1’ Palmas supera subito Serra, poi Bartulovič al 3’ e lo stesso Palmas al 5’ firmano lo 0-3.

Prova a farsi avanti anche il Sennori con il grande ex Usai, ma il tiro del centravanti sassarese termina alto.



I sassaresi continuano ad avere il pallino del match e al 29’ Gianni serve Bartulovič che segna lo 0-4 e trova così la sua prima doppietta in maglia biancoceleste.

Nell’ultimo quarto d’ora, la musica non cambia e il Sennori è costretto a riversarsi all’indietro, con i sassaresi che tengono le redini del match. A 2’ dalla fine del primo tempo Palmas serve ancora una volta Bartulovič e il centravanti sloveno non sbaglia realizzando il gol dello 0-5, punteggio col quale le due squadre vanno negli spogliatoi.



Nella ripresa mister Scotto, come fatto nelle precedenti amichevoli inserisce forze fresche e tenta diverse soluzioni tattiche. Il Sennori prova a reagire dopo il difficile primo tempo, ma Carboni non si fa cogliere impreparato e si rimane sullo 0-5. Al 25’ Patacchiola, sugli sviluppi di calcio d’angolo va vicinissimo al 6-0, ma la traversa rovina la gioia del gol al difensore laziale. Al 39’ Cannas viene servito da Grassi e dopo un buon secondo tempo, trova il gol dello 0-6. Lo stesso esterno ex Carbonia, due minuti dopo trova la doppietta personale superando l’estremo difensore sennorese con uno pallonetto firmando così il definitivo 0-7.



Sassari Calcio Latte Dolce (4-3-3): Carta (1’ Carboni); Salvaterra (1’st Pireddu), Patacchiola, Cabeccia (15’ Cassini), Bilea (10’ st Di Marco); Gianni (1’ st Piga), Piredda (1’ st Medico), Palombi (12’ st Taverri); Grassi, Bartulovič (15’ Mudadu), Palmas (1’st Cannas)



Sennori (4-4-1-1): Serra; Fenu, Rubattu, Cola, Monaco; Angioi, Kamara, Bonetto, Nuvoli, Nurra, Usai.



Marcatori: 1′ Palmas, 3′ Bartulovič, 5′ Palmas, 29′ Bartulovič, 43′ Bartulovič, 39′ st Cannas, 41′ st Cannas