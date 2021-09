Covid Sardegna. Confermati +144 nuovi positivi al virus: 112 nella "vecchia provincia" di Cagliari

SARDEGNA 5 SETTEMBRE 2021

Si registrano 3 decessi: una donna di 49 anni e un uomo di 69 anni, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 79 residente nella Provincia di Nuoro.





In totale sono 73.227 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza.

Nell’ultimo aggiornamento risultano +144 nuovi casi.



Sul territorio, dei 73.227 casi positivi complessivamente accertati, 23.136 (+66) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 12.294 (+46) nel Sud Sardegna, 6.094 (+5) nella provincia di Oristano, 11.744 (+2) nella provincia di Nuoro, 19.945 (+25) nella provincia di Sassari.





In Sardegna si registrano oggi 144 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2.178 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.543 test.I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 (2 in più rispetto a ieri).I pazienti ricoverati in area medica sono 231 (2 in meno rispetto a ieri).6.455 sono i casi di isolamento domiciliare (99 in meno rispetto a ieri).