Post Dinamo-Vanoli: le parole di Demis Cavina e David Logan

Demis Cavina e il veterano David Logan hanno analizzato la vittoria contro la Vanoli Cremona



David Logan: “Chiaramente è la prima partita della stagione, noi eravamo contratti e un po’ nervosi, abbiamo faticato soprattutto all’inizio ma ci siamo, abbiamo dimostrato di esserci e sono sicuro che saremo meglio di così”.



Coach Demis Cavina: “Io e i ragazzi questa sera eravamo emozionati, un’emozione che probabilmente ha influito nell’impatto della partita, nei primi due quarti onestamente abbiamo giocato quindici palle perse commettendo anche errori banali ma ci sta. La nostra è una squadra giovane, non è un caso che il migliore in campo sia il più esperto e parlo di David Logan. Stasera abbiamo giocato più zavorrati rispetto a Cagliari, confrontandomi con lo staff abbiamo convenuto che questa sia stata la settimana più difficile per noi dal punto di vista atletico, certamente stiamo lavorando con l’idea della Supercoppa ma anche in funzione dell’inizio del campionato e della BCL. Tutti questi fattori hanno un po’ inciso, abbiamo commesso errori individuali, devo dire che nonostante tutto siamo stati bravi con tre difese e qualche bel contropiede a creare quel gap che ci ha permesso di vincere in maniera serena. La nostra prestazione non è stata buona dal punto di vista tecnico-tattico ma ci teniamo la vittoria e il fatto che siamo riusciti a rompere il ghiaccio, senza dimenticare che questo match ci ha dato degli spunti, come tutte le partite di campionato, per poter lavorare sui nostri errori”.