Anas, SS 131 al via riqualificazione cavalcavia all'altezza dello svincolo Florinas - Codrongianos

Sulla strada statale 131 "di Carlo Felice" Anas, società del gruppo FS italiane, ha avviato gli interventi di demolizione e ricostruzione del viadotto sulla SP3 situato all'altezza dello svincolo di Florinas/Codrongianos (km 194,300), nel territorio di Codrongianos, in provincia di Sassari.A partire da oggi sono in corso gli interventi propedeutici ai lavori principali che consistono nella realizzazione dei varchi necessari al successivo spostamento del traffico. In questa prima fase, della durata di circa una settimana, saranno attive limitazioni al traffico che comportano restringimenti nel tratto, mediante la chiusura delle corsie di sorpasso in entrambe le carreggiate.Successivamente, saranno avviati i lavori principali di demolizione e ricostruzione del viadotto che prevedono la deviazione del traffico su unica carreggiata allestita a doppio senso di circolazione. Gli interventi, del valore di oltre 2 milioni di euro, avranno una durata di circa 1 anno.I lavori fanno parte del piano di interventi di Anas finalizzati alla riqualificazione delle opere d'arte nel tratto sassarese della strada statale 131, del valore complessivo di oltre 15 milioni di euro.