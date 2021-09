Levissima celebra i Minions di Illumination nella nuova edizione limitata di Issima

A settembre tornerà a suonare la campanella della scuola per tantissimi ragazzi ed i Minions, grazie alla collaborazione con Universal Brand Development, preparano occhiali e salopette per una nuova missione: il back to school. Anche per i ragazzi è quindi arrivato il momento di organizzare il proprio zaino con tutto l’occorrente e ciò che non può mancare sono sicuramente le nuove bottigliette di Levissima Issima dedicate proprio ai Minions. I piccoli e simpatici personaggi dall’energia contagiosa, accompagneranno i più piccoli in classe, invitandoli ad idratarsi correttamente durante tutta la giornata.

Leali ed intriganti i Minions sono un energico e gioioso gruppo di piccoli personaggi gialli dalla forma ovale. Il “grande fratello” e leader Kevin, il perenne adolescente e un po' ribelle Stuart, il giocoso Dave, il dolce Otto, Carl con i suoi capelli a spazzola e il piccolo ed innocente Bob sono i protagonisti delle sei bottigliette in edizione limitata di Issima. I Minions sono esistiti fin dall'alba dei tempi ed hanno sempre avuto un solo scopo: servire il padrone "più cattivissimo" al mondo ma, per quanto desiderino un cattivo come capo, vorrebbero anche far parte di una famiglia.

E di famiglia ne hanno trovata una grandissima: quella di migliaia di bambini e adulti in tutto il mondo. Le piccole creature sincere e spontanee hanno infatti fin da subito fatto breccia nel cuore di ogni spettatore e oggi si uniscono a Levissima per ricordare ai più piccoli l’importanza dell’idratazione e il valore dell’acqua minerale. Spesso i bambini bevono infatti troppo poco, mentre, bere acqua nella giusta quantità, anche durante i giorni di scuola, può aiutarli a sostenere le loro capacità fisiche e mentali.

I Minions, con la loro spensieratezza e l’energia irriverente che li contraddistingue accompagneranno i bambini con la nuova bottiglietta in formato borraccia da 33cl, pensata appositamente per loro, da portare ovunque. Il pratico tappo salvagoccia, che permette di mantenere tutta la purezza dell’acqua Levissima e il suo gusto fresco e di montagna, garantisce igiene e sicurezza, senza il rischio che la bottiglietta si apra se lo zainetto si scuote o si ribalta.

Inoltre, nell’ottica di proteggere e salvaguardare ancora di più il Pianeta e incentivare il processo di riciclo, Levissima ha eliminato l'etichetta a copertura del tappo, proprio per ridurre la dispersione di plastica nell'ambiente. La presenza del sigillo di protezione colorato del tappo garantisce comunque tutta la sicurezza e la qualità di sempre dell’acqua Levissima.

Il retro delle bottigliette di Issima a tema Minions sarà personalizzabile, così che ogni bambino possa inserire il proprio nome e portare sempre con sè i propri piccoli eroi gialli.



Le borracce Issima Minions di Levissima potranno essere trovate in tutti i punti vendita e su e-commerce.



Levissima

Levissima è una delle acque minerali del Gruppo Sanpellegrino, riconosciuta come archetipo dell’acqua e simbolo di purezza, da sempre impegnata nella tutela della fonte da cui ha origine e nella salvaguardia della risorsa acqua.

Sanpellegrino è la più significativa realtà nel campo del beverage in Italia, grazie ad un ricco portafoglio di acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi. I suoi prodotti sono presenti in oltre 145 paesi attraverso filiali e distributori sparsi nei cinque continenti.

Parte del Gruppo Nestlé - azienda leader a livello mondiale in Nutrizione, Salute e Benessere – Sanpellegrino è da sempre impegnata nella valorizzazione dell’acqua, bene primario per il Pianeta, e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità.