Demis Cavina:"Parola d'ordine, continuità"

La doppia trasferta rappresenta per il Banco di Sardegna formato 2021-2022 un antipasto della stagione: “Sono convinto che questa doppia trasferta possa aiutarci a entrare nei ritmi che poi ci accompagneranno per tutto l’anno, con il doppio impegno campionato- Basketball Champions League. Guardiamo alla partita con gli occhi della preparazione, possiamo contare su uno staff preparato. Stiamo lavorando con intensità, siamo immersi nella preparazione e lavoriamo per farci trovare pronti” conclude coach Cavina.





La Dinamo Banco di Sardegna è partita oggi per la prima doppia trasferta stagionale: nell’agenda di Jack Devecchi e compagni domani, alle 19, c’è la seconda sfida del gruppo B di Supercoppa contro la Pallacanestro Varese mentre giovedì -alle 21- appuntamento con la sfida di ritorno con Cremona.Ieri si è giocata la sfida tra Varese e Cremona, finita 80-70 per la squadra di coach Paolo Galbiati: “Sappiamo che i risultati in questo momento della stagione lasciano il tempo che trovano -commenta coach Demis Cavina-, soprattutto il punteggio conta il giusto. Ovviamente è un momento particolare in cui le squadre sono molto eterogenee dal punto di vista tecnico e atletico come è normale a inizio stagione. Per quanto riguarda noi la parola d’ordine è continuità, proseguiamo nel nostro cammino di crescita dopo le ottime indicazioni dalla partita di sabato contro Cremona”.Domani l’appuntamento è all’Enerxenia Arena, palla a due alle 19: Varese ha comunicato ieri che Trey Krell non disputerà le prossime sfide. “Giochiamo contro Varese che è una squadra che ha più atletismo e stazza distribuito nel roster -spiega il tecnico biancoblu-, si tratterà di un test tecnico diverso per noi rispetto alla sfida di sabato con un avversario che risponde per caratteristiche alle squadre di A1”.