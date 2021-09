Girovagando 2021 / CLIMA: domani al via la 24^ edizione

Sassari. Tema della 24° edizione sarà il CLIMA, filo conduttore che lega indissolubilmente il quotidiano vivere al prossimo futuro, l’espressione artistica al rapportarsi alla Terra, alle persone, alle cose e alle situazioni con atteggiamenti di rispettosa riflessione e responsabilità. GIROVAGANDO vuole porre il seme di un cambiamento possibile e necessario.



Tutte le giornate del festival saranno aperte da una serie di interventi itineranti a cura di Teatro Nucleo, antagon theaterAKTion e Theatre en vol nei punti nevralgici del centro storico cittadino tra largo Brigata Sassari e largo Sant'Antonio.



Come partecipare agli eventi? Per prenotare è necessario chiamare al 349 802 4059. Il costo del biglietto è di 5 euro per la singola serata: nei giorni 6, 7 e 8 settembre sarà possibile acquistare i ticket in prevendita presso la Libreria Dessì in Largo Cavallotti 17 dalle ore 17 alle ore 20. Per accedere agli spettacoli è necessario avere la Certificazione Verde Covid-19("Green Pass”).



Programma giovedì 9 settembre



Ore 11,30, IL TEMPO DEL CANTO (flashmob)

Teatro Nucleo

Largo Brigata Sassari, via Brigata Sassari e via Torre Tonda



Ore 18, KLIMA X (flashmob)

antagon theaterAKTion

Largo Sant’Antonio, piazza Santa Caterina



Ore 19, IL GRANDE SPETTACOLO DELLA FINE DEL MONDO (flashmob)

Theatre en vol

Emiciclo Garibaldi, via Brigata Sassari e Piazza Castello



Ore 20:30, IL TEMPO DEL CANTO

Teatro Nucleo

Giardini Pubblici via Tavolara - parte bassa



Ispirato all'opera il “Cantico dei Cantici”, lo spettacolo della storica compagnia di Ferrara apre la riflessione sul clima con un inno all’amore, alla leggerezza e alla gioia: gli attori danzano coreografie poetiche, feroci e delicate lasciando al pubblico il sogno di una terra promessa insieme alla speranza di un abbraccio.



Ore 22, “UN FIORE PER IL FUTURO - Musica per il pianeta”

antagon theaterAKTion

Giardini Pubblici via Tavolara - parte bassa



Il collettivo creativo internazionale di teatro e danza ha sede in Germania e torna a Girovagando dopo 5 anni: il concerto multiculturale conduce in un microclima magico attraverso l’unione tra canti popolari, world music, composizioni rock e influenze psichedeliche.