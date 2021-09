Annullata la gara Torres vs Usinese al Vanni Sanna di Sassari

Annullata l'amichevole in programma oggi alle ore 18 allo stadio Vanni Sanna di Sassari contro l'Usinese. Il club ospite ha tempestivamente comunicato al management rossoblù che, in considerazione di possibili contatti intercorsi fra alcuni giocatori della rosa giallorossa e persone risultate positive al Coronavirus, gli stessi giocatori sono stati messi in isolamento in via precauzionale, con conseguente impossibilità a disputare il match pomeridiano. Ci scusiamo per l'inconveniente che, ovviamente, è indipendente dalla volontà delle singole squadre in campo.