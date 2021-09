Garanzia Giovani: ecco i corsi proposti dal Consorzio Edugov di Sassari per gli under 35

In risposta al bando Garanzia Giovani – Scheda 2 A – Formazione, il Consorzio Edugov propone 2 percorsi formativi da 200 ore che porteranno gli allievi alla Certificazione delle competenze professionali.Dal 13/09/2021 coloro che possiedono i requisiti, potranno rivolgersi al proprio Centro per l’impiego di appartenenza e richiedere di essere iscritti a uno dei due corsi:Carpentiere in metallo (ADA 1 9999127/ADA 2 10106) sede Osilo/SassariAddetto al confezionamento dei prodotti agroalimentari (ADA 1 20081/ADA 2 20085) sede Olbia.I corsi hanno una durata di 200 ore suddivise in 70 ore di teoria (di cui 20 di competenze chiave) e 130 ore di pratica.I corsi sono rivolti a utenti NEET (giovani fino ai 29 anni e 364 giorni che non lavorano e non stanno seguendo dei percorsi formativi o di tirocinio, residenti o domiciliati in Sardegna) e a utenti fino a 34 anni e 364 giorni disoccupati e residenti in Sardegna.Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il Consorzio Edugov al numero 079 292787, inviare una mail a info@edugov.it o visitare il seguente link https://bit.ly/3zDfrDM