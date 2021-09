Torna il premio Top of the PID e una nuova edizione dedicata al turismo con Top of the PID Mirabilia

Torna l'appuntamento annuale con il Premio “Top of the PID 2021” della rete nazionale dei Punti Impresa Digitale per selezionare progetti di imprese, singole o associate, che hanno saputo innovare i prodotti o i modelli di business grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali. Con l'edizione classica torna anche quella dedicata alle Camere di Commercio che fanno parte del network Mirabilia “Top of the PID Mirabilia 2021” . Per un evento nato lo scorso anno con lo scopo di valorizzare e premiare le imprese che hanno realizzato o stanno realizzando progetti di innovazione digitale, prodotti, applicativi o soluzioni tecnologiche per favorire e valorizzazione mete e attrazioni meno conosciute e la ripartenza dell’economia del turismo. L'edizione Top of the PID Mirabilia mette in palio come primo premio un assegno del valore di tremila euro, un soggiorno di una settimana per in uno dei territori Mirabilia e un soggiorno di un weekend per due persone sempre in uno dei territori Mirabilia. Per partecipare a entrambe le edizioni è necessario consultare il regolamento all'interno del portale nazionale dei PID. La scadenza per la presentazione delle domande è il 13 settembre prossimo. La documentazione, firmata digitalmente, dovrà essere inviata a premiopid@unioncamere.it.