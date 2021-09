Le migliori cantinette per vini per poter conservare tutte le tue bottiglie!

Le cantinette del marchio BODEGA43 sono uniche nel loro genere per il basso consumo energetico, per il design elegante e ricercato e per l’utilizzo di materiali di alta qualità. Con le cantinetta vino classe a è possibile conservare e servire sia vino bianco che rosso dalla stessa cantinetta per vini.Sono dotate di una porta realizzata interamente in vetro con filtro UV per proteggere le bottiglie dalla perdita dell’aroma, e per una riduzione del consumo energetico. Il pomello ergonomico e la maniglia in acciaio inox, di cui le porte sono dotate, donano un tocco di eleganza e modernità alla cantinetta per vini.Queste cantinetta vino a doppia temperatura del marchio BODEGA43 hanno tutte una vibrazione bassissima, ideale per conservare correttamente i tuoi vini anche per lunghi periodi di tempo. Grazie alla ventilazione attiva, la temperatura rimane sempre costante all’interno della cantinetta vino. Infine, tutte le cantinette per vini dispongono di una illuminazione a LED blu e di un touch panel per poter facilmente impostare la temperatura, regolabile tra i 5 e i 20 ºC., in ciascuna zona.BODEGA43 è sinonimo di innovazione e design delle cantinetta per vini. Con la passione per il vino e per il cibo, BODEGA43 mira alla migliore qualità, tecnologia e design per favorire un invecchiamento ottimale del vino. L’obiettivo di BODEGA43 è quello di creare una buona cantina per tutti gli amanti del vino!Queste cantinette per vini sono perfettamente adattabili ovunque, trasformando la tua cucina o il tuo soggiorno in uno spazio unico ed elegante. BODEGA43 crea l’esperienza perfetta per realizzare tutti i tuoi desideri. Senza dubbio la migliore cantina per i tuoi vini!La cantinetta per vini è un ottimo dispositivo di conservazione del vino ad una temperatura controllata. Questa versione moderna della cantinetta svolge la doppia funzione di conservare il vino mantenendolo sempre costantemente e alla giusta temperatura, e di dare alle bottiglie una visione ottimale grazie alla loro porta realizzata interamente in vetro.BODEGA43 presenta due tipi di cantinette per vini: cantinette per vini a libera installazione, progettate per adattarsi facilmente in qualsiasi punto della casa, e cantinetta vino incasso che possono essere installate in qualsiasi tipo di cucina.Si adattano tutte perfettamente ad ogni design interno e sono disponibili in diversi formati, da quelli più piccoli fino a quelli adatti a contenere oltre 200 bottiglie. In questo modo BODEGA43 riesce a rispondere a qualsiasi tipo di esigenza così da esaudire ogni tuo desiderio!