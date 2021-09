Sassari. HUB Promocamera, rinviate a domenica 12 settembre le vaccinazioni in programma per oggi

La ASSL Sassari si scusa con gli utenti per il disagio.





A causa di indispensabile manutenzione straordinaria urgente non dipendente da ATS Sardegna, la ASSL Sassari comunica che i locali dell’HUB di Promocamera (allestito a Sassari, ingresso Predda Niedda - Strada 1) non sono momentaneamente fruibili da parte dell’utenza. Per questo le attività vaccinali restano sospese per tutta la giornata odierna (venerdì 10 settembre) e riprenderanno regolarmente nella giornata di domani sabato 11 settembre.Il Servizio di Coordinamento dell’HUB aggiunge che, alla luce di quanto accaduto, le attività vaccinali previste per la giornata odierna (venerdì 10 settembre), sono rinviate e riprogrammate a domenica 12 settembre.Di seguito la nuova programmazione del calendario vaccinale:- Venerdì 10 settembre: a causa del maltempo, gli appuntamenti vaccinali (prime e seconde dosi) in programma per oggi (venerdì 10 settembre) nell’HUB di Promocamera sono sospesi e posticipati a domenica 12 settembre;- Sabato 11 settembre: le attività vaccinali si svolgeranno regolarmente secondo la precedente programmazione;- Domenica 12 settembre: saranno effettuate tutte le vaccinazioni (prime e seconde dosi) in programma per la giornata di venerdì 10 settembre. Agli utenti è richiesto, laddove sia possibile, di recarsi all’HUB di Promocamera nello stesso orario del precedente appuntamento.