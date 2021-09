Domenica a Muravera l’esordio in Coppa Italia della Torres

Sassari. Domenica 12 settembre, alle ore 16, la Torres farà il suo esordio in una competizione ufficiale 2021-2022. Si gioca per la Coppa Italia di categoria allo stadio comunale di Muravera. Si gioca contro i padroni di casa, una delle sette formazione sarde inserite nel girone G, una delle più attrezzate dell’intero girone a detta degli addetti ai lavori.



Il match di domenica arriva all’apice di una lunga e intensa estate di voglia e di lavoro, carica d’entusiasmo e di sana e giustificata ambizione sportiva. Un pre campionato vissuto sull’Isola, con la nuova Torres di mister Alfonso Greco a testarsi in cerca della migliore amalgama possibile e della migliore condizione possibile.



Un pre campionato in cui, ogni singolo passo mosso in campo, è stato documentato e raccontato grazie alle immagini di InsulaTV. Grazie alle dirette streaming (telecronaca di Francesco Salis), agli highlights e alle interviste post gara di volta in volta realizzate, post prodotte e pubblicate sui canali social della Torres. Contenuti che la società ha scelto con convinzione di condividere con il suo pubblico per “fare gruppo”, per far conoscere ai tifosi i volti del nuovo progetto calcistico, per far salire il livello d’attesa per un esordio sempre più vicino all’orizzonte.

Per questo, a voler ribadire ancora una volta il concetto ed a voler premiare il già forte supporto degli spalti alla causa, anche il primo turno preliminare di Coppa Italia - Muravera Torres appunto - sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebock rossoblù, eccezionalmente in maniera gratuita e quindi fruibile ovunque dalla totalità della tifoseria sassarese.



Nel frattempo alla mezzanotte odierna scade la promo abbonamenti. La società ha messo a disposizione della tifoseria rossoblù altre 200 tessere - rispetto alle 400 iniziali - agli stessi prezzi della promo iniziale. Al momento della sottoscrizione all’abbonato - previa comunicazione dei dati di contatto richiesti - sarà consegnato un voucher che sarà successivamente sostituito con l’apposita tessera abbonamento.



Punti vendita:

- Abì Bar Bistrot, a Sassari in viale Umberto I nr 28 dalle ore 7 alle ore 22

- Vineria Tola, a Sassari in piazza Tola nr 32 dalle ore 18,30 alle ore 24

- Buffetti, a Sassari in viale Umberto I nr 63 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle



É anche possibile acquistare l'abbonamento online alla sezione “negozio” sul sito ufficiale seftorrescalcio.it