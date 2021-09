Sassari: "Girovagando" fa i conti con il maltempo

In chiusura del festival un concerto che proporrà alla platea un repertorio caratterizzato da parole, armonie e ritmi sviluppati attorno alla complessa rete alla base dell'essere umano e dell'interazione tra noi esseri umani e il pianeta da cui attingiamo la vita.





In ragione delle avverse e imprevedibili condizioni meteo che interessano Sassari gli eventi del festival "Girovagando" in programma oggi sono stati cancellati. Alcuni saranno recuperati nel corso della giornata di domani, sabato 11 settembre 2021. Il tutto chiaramente indipendentemente dalla volontà degli artisti e della direzione artistica.Nello specifico lo spettacolo a cura della compagnia antagon theatreAKTion è stato ricalendarizzato proprio per la giornata di domani, mentre purtroppo è stato cancellato dal cartellone quello della compagnia Teatro Nucleo a causa di mancati incastri nei tempi di lavoro e partenza.Ore 11, “TRACCE - in cammino” (flashmob)Theatre en volEmiciclo GaribaldiOre 12 “Klima X” (flashmob)antagon theaterAKTionEmiciclo Garibaldi, giardini pubblici e via TavolaraOre 12,30 “Il grande spettacolo della fine del mondo” (flashmob)Theatre en volPiazza del Rosario, via Luzzati, piazza Azuni e largo CastelloOre 19 “Klima X” (flashmob)antagon theaterAKTionEmiciclo Garibaldi, Giardini Pubblici, via Torre Tonda, via Brigata Sassari e piazza CastelloOre 20:30 (prima assoluta) “Il grande spettacolo della fine del mondo”Theatre en volGiardini pubblici via Tavolara - parte bassaPer la prima volta viene presentata al pubblico la nuova produzione della compagnia, spettacolo che affronta in maniera tragica, ironica e grottesca il tema del cambiamento climatico in una interpretazione originale del conflitto tra chi passa su questa terra con pesantezza e noncuranza e chi la celebra e la cura come madre terra, lasciando ampio spazio alle tante sfumature intermedie del genere umano.Ore 22 “YOU CANNOT EAT MONEY – note per salvare l’ambiente”Concerto di Daniela Pes (voce) e Federico Beeside (chitarra)Giardini pubblici via Tavolara - parte bassa