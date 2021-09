Rinviato Open day vaccinale dell’Aou di Sassari

Sassari. E' rinviato a venerdì prossimo 17 settembre l'Open day vaccinale dell’Aou di Sassari. Questa mattina, dopo il forte acquazzone che ha interessato la città nella notte e in considerazioni dell’allerta meteo emesso dalla Protezione civile per la giornata di oggi, la direzione strategica ha deciso di rinviare l'appuntamento vaccinale in programma per questa sera.



Per la giornata di venerdì 17 settembre sarà necessaria la prenotazione sul portale delle Poste per accedere al centro vaccini dell’Aou di Sassari. Gli orari del nuovo Open day saranno sempre dalle 16 alle 22.



L’invito resta aperto a tutte le fasce d'età e in particolare ai ragazzi dai 12 anni in su.



L'Azienda ospedaliero universitaria si scusa per il disguido.