Occupazione in Sardegna: la situazione post-Covid

Il problema della disoccupazione in Sardegna è presente da tempo, ma con la pandemia la situazione è peggiorata,. Secondo i dati dell’Osservatorio dell’Aspal un sardo su tre è senza lavoro. Il numero degli occupati è calato del 27%, e ciò che allarma ancora di più è. Questa cifra indica persone che hanno ormai rinunciato alla speranza di trovare lavoro, e non sono né alla ricerca di un impiego, né impegnate in alcun tipo di formazione., come mostrano le statistiche: l’occupazione femminile è ferma al 45,1%, a fronte del 59% di uomini attualmente occupati.: la disoccupazione giovanile tocca infatti il 40,9%, una cifra davvero preoccupante se paragonata alla media nazionale del 29,4%.Per chi è occupato, poi,delle famiglie sarde. Si nota infatti una crescita di contratti part-time o a tempo determinato, a discapito di quelli full-time e a tempo indeterminato.L’effetto specifico della pandemia da Covid-19 si nota nelle differenze a livello di occupazione tra diverse aree della Sardegna., come ad esempio Sassari e Olbia, sono stati colpiti più duramente dalla crisi che ha messo in ginocchio il settore a livello nazionale e globale. Anche a livello settoriale le assunzioni sono state molto più basse in ristoranti, alberghi, maNon si è invece visto un calo dell’occupazione altrettanto drastico nelle aree la cui economia si basa principalmente sull’agricoltura, come per esempio Isili, Terralba, Sanluri e Bonorva.nel numero di assunzioni rispetto al 2019.Un altro fattore importante per l’occupazione sembra essere il livello di istruzione. Ci sono infatti delle. Per i laureati l’occupazione è infatti al 77,5%, oltre il triplo degli occupati con licenza elementare o nessun titolo (25,8%). Non solo: il tasso delle persone laureate che hanno un lavoro è persino aumentato nel corso del 2020.Come già accennato, la situazione è particolarmente dura per i giovani in Sardegna: nel 2020. Si tratta di un calo del 9,1%, quasi doppio rispetto ai numeri a livello nazionale che si fermano al -5,1%.Abbiamo visto che l’istruzione può però fare una grande differenza, e in questo momento è cruciale. Un corso di coding intensivo online come quello offerto da aulab, per esempio, può preparare allae aprire opportunità occupazionali interessanti. Questo tipo di percorso ha anche il vantaggio di formare per, espandendo il raggio di ricerca a livello nazionale e anche internazionale.L’importanza della giusta formazione è evidenziata anche dal fatto che. Anche le conferme dopo la fine della posizione in apprendistato sono state in crescita del 9% se paragonate al 2019.È chiaro quindi chepotrebbe essere un passo importante per migliorare le proprie possibilità di impiego, indirizzando risorse ed energie verso i settori in cui c’è buona richiesta di personale. Tra questi, le professioni digitali sono certamente tra quelle da tenere in considerazione.