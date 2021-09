Cgil, Cisl e Uil: richiesto confronto con Cingolani e Solinas per discutere di temi sociali

“Auspichiamo che il ministro Cingolani e il presidente della Regione

Solinas convochino al più presto le parti sociali per discutere dei

temi oggetto del tavolo previsto a Roma mercoledì, del quale abbiamo

saputo, con non poco disappunto, solo dalla stampa”: lo hanno detto i

segretari generali Cgil, Cisl e Uil Samuele Piddiu, Gavino Carta e

Francesca Ticca, aggiungendo che “si tratta di un tavolo incentrato su

temi oggetto di diverse nostre richieste di incontro, sia a livello

nazionale che regionale, per avviare un dialogo sul quale lo stesso

presidente della Regione si era impegnato”.



Già il 22 luglio Cgil, Cisl e Uil avevano inviato una lettera ai

ministri Cingolani e Giorgetti affinché fosse aperto un confronto,

insieme alle parti sociali, sul tema della transizione energetica e

del phase out delle centrali termoelettriche a carbone.



Secondo i sindacati, la materia energetica, la giusta transizione e le

modalità di spesa delle risorse a disposizione per rilanciare lo

sviluppo e l’occupazione della Sardegna devono essere frutto di una

discussione collettiva, che non può prescindere dal coinvolgimento

delle parti sociali.



L’assenza di interlocuzione e dialogo da parte della Giunta rischia di

inasprire il clima già teso nei rapporti con Cgil, Cisl e Uil che, in

questa lunga fase di emergenza sanitaria, hanno responsabilmente

cercato di fornire le loro proposte congelando anche la mobilitazione

annunciata e poi rinviata a causa delle restrizioni legate alle norme

anti-Covid.



Cgil, Cisl e Uil ricordano inoltre la difficile fase di crisi che

attraversa l’Isola e le incertezze legate alle scelte sulla

transizione energetica: “Le risorse europee e i cambiamenti in atto

possono rappresentare un’opportunità ma è evidente che devono essere

intraprese con la massima condivisione possibile” concludono i

segretari regionali Piddiu, Carta e Ticca sottolineando che “non può

essere più rinviato il confronto chiesto”.