Assemblea AEPI, l'intervento dell'assessore Quirico Sanna

L'assemblea nazionale della confederazione AEPI, associazioni europee di professionisti e imprese, tenuta a Labro in provincia di Rieti, ha visto tra i protagonisti l'Assessore agli Enti locali Quirico Sanna, che ha rappresentato la Sardegna e le sue istanze. Nel suo intervento, davanti ad una platea di rappresentanti del Governo e del mondo datoriale italiano, l'assessore Sanna ha illustrato la strategia per le aree interne che l'Assessorato sta portando avanti, sia con le azioni poste in essere (piani integrati di cui all'art. 40, legge 8/2015, sia interventi sull'edilizia privata che hanno coinvolto tutte le comunità sarde) e l'impegno a costruire assieme alle comunità gli ulteriori passaggi. "Il fulcro su cui ruota il nostro progetto - ha precisato l'Assessore - è l'identità. Caratteristica che ci rende riconosciuti in un mondo globalizzato. Una identità declinata concretamente nella valorizzazione della cultura e del territorio a favore del mondo delle imprese e professioni. Cioè verso coloro che intraprendendo, creano valore aggiunto e lavoro".