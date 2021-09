Sassari.E' nato il Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale di Polizia

Per le adesioni o semplici informazioni inviare una mail a sassari.vol@assopolizia.it





In seno alla Sezione di Sassari della Associazione Nazionale della Polizia di Stato è stato costituito il “Gruppo di Volontariato e Protezione Civile”. Il Gruppo, primo in Sardegna, interamente formato da aderenti all’Associazione e comunque da tutti coloro ne condividono le idee e le finalità, è stato già registrato all’Agenzia dell’Entrate ed è stato riconosciuto dalla Regione Sardegna ed iscritto al Registro Generale del Volontariato.Numerose le finalità prefisse dal Gruppo; tra queste la promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, con particolare riguardo al superamento dell’emarginazione attraverso la prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno; la valorizzazione e salvaguardia del paesaggio e della città, la promozione della cultura della legalità e dell’educazione civica.Grazie la prezioso fornito dal Questore di Sassari, dott. Claudio Sanfilippo, il Gruppo di Volontariato fruisce di una sede all’interno della locale Questura.Le iscrizioni sono aperte a chiunque voglia operare in armonia con la Costituzione Italiana nel pieno rispetto della dimensione umana e spirituale della persona.I Volontari parteciperanno a corsi di formazione.