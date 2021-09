Gadget invernali per la promozione aziendale

La scelta di gadget personalizzati è una delle armi a disposizione di chi desidera promuovere la propria azienda non solo sul breve termine, ma anche sul medio e sul lungo periodo: un discorso che vale sia nel caso del settore B2C che nel caso del settore B2B. Una strategia di promozione di un marchio di successo, in effetti, non può fare a meno di omaggi personalizzati, utili tra l’altro per coinvolgere i clienti e per garantire loro esperienze su misura.

La brand awareness

Una migliore brand awareness è l’obiettivo a cui tendere, e il traguardo può essere raggiunto solo se si è in grado di dare vita a un marchio ben riconoscibile e ben riconosciuto, di cui tutti si possano fidare. A questo scopo è molto importante la comprensione dei valori aziendali, per la quale occorre un lavoro meticoloso dal punto di vista della comunicazione e del marketing. Incrementare le conversioni è un altro dei risultati a cui tendere: i clienti si possono fidelizzare anche con l’aiuto di oggetti brandizzati concessi in regalo, anche per consolidare le relazioni commerciali con chi deve comprare un servizio o un prodotto specifico.

Idee per la promozione aziendale in inverno

Di seguito alcune idee originali per la promozione aziendale durante il periodo invernale.

I berretti e i cappelli

Tra i gadget che si possono scegliere in vista dell’arrivo della stagione fredda ci sono senza alcun dubbio i berretti e i cappelli invernali: accessori evergreen e che non passano mai di moda. Proprio per questo motivo essi si caratterizzano per un elevato potenziale commerciale: il berretto è fondamentale per evitare le conseguenze delle rigide temperature invernali, oltre a essere un grande classico nel guardaroba di uomini e donne di tutte le età. Gli addetti al marketing delle aziende, quindi, sanno di poter puntare su questi capi di abbigliamento per vedere soddisfatte le proprie esigenze.

Gli ombrelli personalizzati

ripararsi dalla pioggia, e quindi si può essere certi che un gadget simile verrà usato da chi lo riceverà. Gli ombrelli sono prodotti unisex e possono essere personalizzati con facilità: al di là della loro funzione pratica, poi, si presentano come accessori alla moda decisamente piacevoli. In questa rassegna non ci si può dimenticare degli ombrelli personalizzati , che oltre a rappresentare delle idee regalo molto originali risultano anche degli strumenti pubblicitari di comprovata efficacia. Tanti sono i vantaggi offerti da questi articoli, che garantiscono al marchio da promuovere una notevole visibilità: ognuno di noi ha bisogno di un ombrello per, e quindi si può essere certi che un gadget simile verrà usato da chi lo riceverà. Glisono prodotti unisex e possono essere personalizzati con facilità: al di là della loro funzione pratica, poi, si presentano come accessori alla moda decisamente piacevoli.

Le coperte e i plaid

E perché non pensare a delle coperte personalizzate? In pile o in versione plaid, sono dei gadget molto interessanti e destinati a riscuotere un notevole apprezzamento presso coloro che li riceveranno. Si può pensare di distribuire le coperte in omaggio in occasione della promozione di un articolo che sta per essere lanciato sul mercato, oppure in una ricorrenza speciale, come per esempio una festività. È evidente che la stagione autunnale e quella invernale sono le più adatte per degli omaggi di questo tipo. Decidere di regalare dei gadget come questi ai clienti permette di fidelizzarli e indurli a comprare di nuovo con lo stesso marchio. Ci sono un sacco di modelli di coperte tra cui scegliere: qualunque necessità potrà essere assecondata.

I thermos personalizzati

Anche i thermos personalizzati meritano di essere presi in considerazione nella lista dei gadget invernali da scegliere per la promozione di un’azienda. Si tratta, d’altra parte, di prodotti destinati a essere usati con una certa frequenza nella vita di tutti i giorni, grazie a cui è possibile trasportare con comodità tutte le bevande che si desiderano mantenendole alla temperatura voluta. I thermos si rivelano, così, degli strumenti di marketing semplici ma al tempo stesso efficaci, viste le numerose occasioni d’uso. Potrebbero essere regalati in corrispondenza di una convention di lavoro, nel corso di un meeting o in una fiera di settore. I thermos da viaggio, inoltre, mettono a disposizione una superficie molto ampia sulla quale è possibile disegnare, o in stampa digitale o tramite una incisione laser, un logo serigrafato. Così, qualunque sia il messaggio che si desidera trasmettere lo si potrà veicolare con assoluta facilità.

Dove acquistare i gadget per la promozione aziendale

