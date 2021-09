Presi dopo la fuga per mare e terra tre pescatori abusivi nell'Area marina protetta di Capo Caccia

Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, T.V. (CP) Giuseppe TOMAI, ha ringraziato vivamente i militari intervenuti per la professionalità dimostrata nell’ambito della consueta attività posta in essere dalla Guardia Costiera a tutela dell’ambiente marino e della biodiversità.





Ieri, dopo aver ricevuto una segnalazione da parte del velivolo“Manta 02” del Nucleo Aereo – Guardia Costiera di Catania, militari in forza all’Ufficio Circondariale marittimo di Alghero, a bordo della Motovedetta CP 871, intervenivano al fine di interrompere l’attività di pesca illegale compiuta da tre uomini, risultati poi pescatori di frodo non professionali, a bordo di un barchino nella Zona A di “riserva integrale” dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana. Porzione di mareall’interno del quale, sulla scorta di provvedimenti normativi nazionali particolarmente stringenti, sono vietate tutte le attività che non abbiano una finalità prettamente scientifica ovvero di controllo. I tre tentavano la fuga, dapprima via mare e successivamente presso il porto di Fertilia, cosicchè si richiedeva l’intervento a terra di personale appartenente al comando marittimo algherese che, con l’aiuto della Polizia di Stato, procedeva ad intercettare ed identificare i pescatori abusivi. Il fatto è stato denunciato alla competente Procura della Repubblica di Sassari, in quanto, la condotta penalmente rilevante, è avvenuta all’interno di un’area marittima di assoluto pregio, istituita e regolamentata allo scopo di salvaguardare l’equilibrio e le peculiarità ambientali. Infine, è stato effettuato il sequestro del natante e delle attrezzature da pesca utilizzate per commettere l’illecito.