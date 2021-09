Abbanoa, giovedì a Sennori dismissione delle vecchie reti idriche

Sarà cura dei tecnici di Abbanoa limitare le ore di interruzione qualora gli interventi dovessero essere completati in tempi minori rispetto a quelli previsti. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.













Per giovedì 16 settembre 2021 i tecnici di Abbanoa hanno in programma un importante intervento di efficientamento della rete idrica di Sennori. A seguito dell’attivazione delle nuove condotte realizzate di recente, si procederà alla dismissione delle vecchie tubature nelle vie Sassari, Sardegna ed Emilia. Per eseguire gli interventi programmati tra le 8 e le 17.30 si verificheranno temporanee interruzioni e cali di pressione nelle via Alghero, Napoli, Oristano, Olbia, Nuoro, Tempio, Ozieri e nella parte bassa di via Roma zona Eurospin.