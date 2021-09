Piazza Dettori a Sassari: bottiglie abbandonate e bambini a scuola

LA FOTONOTIZIA

Pubblichiamo le foto e la breve nota di un gentile lettore che stigmatizza lo stato in cui è stata trovata piazza Dettori a Sassari il primo giorno di scuola





Il 14 settembre sarà ricordato dai Ns figli non solo per il primo giorno di scuola ma anche per lo schifo che hanno visto in piazza Dettori.

(Lettera firmata)