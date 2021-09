TIPS: "I territori siano protagonisti delle dinamiche legate allo sviluppo energetico"

In proposito il TIPS ribadisce l’assoluta necessità che il percorso normativo e industriale sull’effettiva disponibilità del gas metano per imprese e cittadini trovi immediata e concreta realizzazione, ribadendo però che la scelta delle soluzioni, anche in questo caso, sia determinata solo dopo un apposito confronto con il territorio stesso.













La notizia dell’incontro sull’energia, convocato a Roma su richiesta del Presidente Solinas per il prossimo 15 settembre, viene considerata posivamente dal TIPS - Tavolo Istituzioni Parti Sociali (composto dalle organizzazioni sindacali confederali e datoriali, dalla CCIAA, dal CIP) in quanto riapre il confronto sulle scelte da assumere sui temi della transizione energetica ed ecologica ma, come affermato dalla Rete Metropolitana, “sarebbe stato opportuno consultare prima i territori che ospitano le infrastrutture industriali che hanno sempre avuto un ruolo centrale in questo campo e che potrebbero essere ancora protagonisti”, aspetto che deve riguardare il TIPS stesso.L’assemblea del TIPS, si è riunita per confrontarsi sulle prospettive del territorio e sulle azioni da mettere in atto per il suo rilancio economico e sociale, ha discusso in particolare sui temi dell’energia, dell’idrogeno e del metano anche in considerazione del fatto che in proposito il TIPS ha sviluppato una riflessione complessiva e condivisa con la Rete Metropolitana, la Provincia, tutti i Sindaci della provincia, una proposta articolata della quale è opportuno che le Istituzioni e il Governo, nazionale e regionale, tengano conto.