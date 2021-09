La Torres verso l'esordio in campionato

Dopo il positivo esordio in Coppa Italia - prossimo turno il 22 settembre nella stracittadina con il Sassari calcio Latte Dolce - all’orizzonte già compare il primo avversario del campionato di serie D stagione 2021-2022: il Giugliano, team che proprio al Vanni Sanna battezzerà ufficialmente la Torres del presidente Stefano Udassi, di mister Alfonso Greco e della nuova proprietà Insula Sports.



La nuova Torres si allena a ranghi completi per trovare il punto di incrocio fra la migliore condizione possibile ed il miglior affiatamento in campo dal punto di vista tecnico, tattico e d’insieme. Oggi doppia seduta al Walter Frau di Ossi. Domani - ancora a Ossi - è in programma un solo allenamento pomeridiano. Venerdì alle 15 si torna al Vanni Sanna, così come per la rifinitura mattutina del sabato. Domenica, alle ore 15, il calcio d’inizio del match con il Giugliano.



Dalle ore 15 e sino alle ore 19 di domani, giovedì 16 settembre, e cosi sarà sino anche Venerdì (h 15-19) e sabato (h 10-12), presso la segreteria della sede rossoblù al Vanni Sanna sarà possibile effettuare il ritiro degli abbonamenti già sottoscritti. Domenica, match day, sarà possibile ritirare l’abbonamento a partire dalle 13.30 presso la biglietteria di via Romita. I sottoscrittori saranno, comunque, avvisati tramite email all’indirizzo fornito al momento della sottoscrizione o tramite whatsApp al numero di cellulare indicato. Sarà ovviamente necessario presentarsi allo stadio muniti del voucher attestante l’avvenuto pagamento.



Nelle giornate di domani, giovedì, e di venerdì sarà possibile acquistare i biglietti presso la sede rossoblù del Vanni Sanna dalle ore 15 alle 19. Sabato dalle 10 alle 12 al Vanni Sanna. Domenica la vendita è invece programmata dalle ore 10 alle 12 presso la biglietteria di via Romita nel pre match. I sopra citati biglietti saranno utili ad assistere alla prima giornata del campionato di serie D (girone G) fra la Torres padrona di casa e i Giugliano.





Tipologia e costi:



Curva ridotto: 7 euro



Curva intero: 10 euro



Tribuna intero: 15 euro



Tribuna ridotto: 12 euro



Punti vendita biglietti:



Abì Bar Bistrot (da lunedì a venerdì dalle 07 alle 22)



Buffetti (da lunedì a venerdì dalle 09 alle 13 e dalle 16:30 alle 19)



Vineria Tola (da lunedì a sabato dalle 18:30 alle 24)



Chicco Caffé (da lunedì a domenica dalle 07 alle 21)



The Small Café (da lunedì a sabato dalle 07 alle 21 e domenica dalle 10 alle 12)



Web Caffé (da lunedì a sabato dalle 07 alle 21 e domenica dalle 08 alle 20)