Sennori, una nuova sala di registrazione per i giovani musicisti

La sala è destinata prioritariamente ai ragazzi iscritti al Centro di aggregazione sociale di età compresa fra i 14 e 18 anni, che potranno studiare la musica, esercitarsi, e registrare le loro performance con la guida di esperti del settore. Nei nuovi locali sarà possibile svolgere gratuitamente numerose attività: corsi di strumento in gruppo, music lab per le band, servizio di liuteria (cambio corde, set up strumenti ecc.), percorsi di animazione musicale, sala ascolto, supporto per organizzazione eventi e festival musicali.















Il Comune di Sennori mette a disposizione dei musicisti sennoresi un nuovo spazio dove provare, perfezionarsi e registrare le produzioni artistiche. Venerdì 17 settembre entrerà in funzione la nuova sala prove e registrazione ricavata nei locali al terzo piano del Centro di aggregazione sociale di via Farina 40.