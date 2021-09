Doppio appuntamento letterario sabato in piazza Moretti a Sassari

Sassari. Sabato 18 settembre Piazza Moretti ospita un doppio appuntamento con autori sassaresi: alle ore 18,00 Gianni Russo presenta "Il giro dell'anello. Platamona anni '60". Intervengono Ornella Porcu, Antonello Mattone e Lorenzo Porcu Alle 19,00 Paolo Pinna Parpaglia presenta "Inviato a giudizio". Dialoga con l'autore Elias Vacca



I LIbri:

Con un riuscito effetto amarcord Gianni Russo con il suo libro IL GIRO

DELL'ANELLO ci catapulta nella Platamona degli anni '60 . Il racconto

dell'autore è sostenuto e rinforzato dai tanti contributi e interviste

condivisi con alcuni nomi più che noti a Sassari: Paolo Cansella,

Marco Bianchina, Luciana Marchi, Giuseppe Pettinaro, Giancarlo Serra,

Gabriella Ghisu, Rossana Vitale, Enzo Gavini, Antonietta Duce, Gianni

Padula, Solinas Tomaso, Rita Lecis, Luciano Russo, Antonello Solinas,

Bianca Pitzorno, Franca Di Tullio, Laura Elena Marchi, Giusi Figari,

Lalla Cavazzuti, Greganti Liano, Roberto Marini, G.B. Bertolotti,

Rosario Cecaro, Gavino Demontis. E con i preziosi consigli di Tore

Sanna Sobracau e Tino Grindi



INVIATO A GIUDIZIO: Dopo trent'anni come collaboratrice di un

quotidiano locale sardo, Giovanna Mameli viene assunta dal «Corriere»

e inviata a occupare un posto vacante in una redazione periferica

della Penisola. Qui conosce Giulio Costa, un brillante avvocato che le

è subito d'aiuto per capire come muoversi nell'ambiente giudiziario.

Quando, poco tempo dopo, l'avvocato Costa è costretto a prendere le

difese di Nicola Piavan, un tossicodipendente pregiudicato, accusato

dell'omicidio dell'anziana Adelaide Santonofrio, Giovanna decide di

affiancarlo nelle indagini. A puntare il dito contro Piavan sono due

complici entrati con lui nella villa della vittima, che però si

dichiarano estranei all'omicidio. Mentre Giulio ingaggia una lotta

senza quartiere per smontare le tesi dell'accusa, che sembrano

inossidabili, Giovanna conduce la sua personale inchiesta,

convincendosi che Piavan sia stato incastrato. Ma come dimostrare la

sua innocenza?