Dinamo Sassari: da oggi è possibile ritirare gli abbonamenti per il campionato LBA

Gli spettatori dovranno indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto. Per i bambini valgono le norme generali. Si chiede piena collaborazione al fine di semplificare tutte le procedure, nel segno del rispetto e della sicurezza di tifosi, squadre e addetti ai lavori.





Si avvicina la prima della regular season del campionato LBA, in agenda domenica 26 settembre alle 18 contro VL Pesaro al PalaSerradimigni.In vista dell’esordio casalingo e in attesa di comunicazioni ufficiali dal Governo sulla capienza consentita negli eventi sportivi al chiuso, si comunica a tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento per il campionato LBA 2021-2022 e gli abbonati triennali che a partire da oggi sarà possibile ritirare le card di abbonamento presso la biglietteria del Dinamo Store in via Pietro Nenni 2/22.La biglietteria dello Store seguirà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì mattino dalle 9:30 alle 13, pomeriggio dalle 16 alle 18:30. Sabato invece apertura dalle 10 alle 13. Per ragioni amministrative gli abbonati sono pregati di ritirare le tessere entro e non oltre venerdì 24 settembre.Per ritirare la tessera sarà necessario presentare il voucher o copia del bonifico di avvenuto pagamento: sarà possibile ritirare anche l’abbonamento per conto terzi purchè in possesso di delega e/o voucher a firma dell’intestatario.Si ricorda che per poter accedere al PalaSerradimigni sarà necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass), che dovrà essere esibita all’ingresso unitamente a un documento di identità. A tutti coloro che prenderanno parte alle partite, inoltre, sarà rilevata la temperatura corporea e verrà impedito l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C.