Pineta Mugoni pulita da WeClean per i campionati di nuoto di Alghero

Sono già numerosissime la adesioni di volontari WeClean che, assieme alle squadre dell’Associazione, festeggeranno l’Adozione di Pineta Mugoni con una grande iniziativa di pulizia e riqualificazione del territorio.L’appuntamento è per sabato 18 mattina alle ore 10,00, nello stesso luogo - la spiaggia di Pineta Mugoni, appunto - dove si svolgerà il Campionato italiano di nuoto in acque libere, con una grande partecipazione di atleti olimpici e paraolimpici provenienti da tutta Italia.“Siamo particolarmente felici - dice Elisabetta Murenu, presidente di WeClean - che l’Adozione da parte della nostra Associazione di Pineta Mugoni, successiva di un mese a quella realizzata a inizio agosto con le dune e la pineta di Maria Pia, coincida con un evento tanto importante e significativo. A questo punto della stagione turistica un paradiso naturale come Mugoni mostra tutti i segni di un impatto ambientale (e mi riferisco ai frequentatori male educati) particolarmente pesante. I nostri volontari e le nostre squadre già nella mattina di sabato riporteranno decoro e rispetto a questo territorio, per la migliore fruizione da parte di tutti coloro che amano davvero la Sardegna”.Anche in questo caso non si tratterà di una operazione “spot”. Le aree “adottate” da WeClean, infatti, vengono seguite in modo sistematico nel tempo dalle squadre di intervento dell’Associazione. A Maria Pia, per esempio, dal 7 agosto scorso, giorno ufficiale dell’Adozione, sono già state fatte cinque operazioni di pulizia a cadenza, più o meno, settimanale.“La nostra azione – sottolinea ancora Murenu - sta dando i primi risultati visibili anche attraverso la sensibilizzazione promossa da una comunicazione visiva che, da oggi, è presente anche a Pineta Mugoni. E ai volontari, come sempre, sarà donata la nostra t-shirt e un brindisi insieme”.