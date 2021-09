Marito e moglie nei guai per spaccio di droga: un arresto ed una denuncia

Con l’apertura delle scuole sono stati incrementati anche i servizi di controllo del territorio, al fine di prevenire per reprimere i reati con maggior impatti sui più giovani. Ad Aggius, i Carabinieri di Tempio e quelli della locale Stazione hanno tratto in arresto un 25enne del posto e deferito la moglie. Infatti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i coniugi venivano controllati a bordo della propria autovettura unitamente ad un altro soggetto. A seguito della perquisizione personale e veicolare il conducente veniva trovato in possesso di una dose di cocaina di circa gr. 1,7 gr. ed una dose di marijuana del peso di circa gr. 0,3; mentre il terzo passeggero veniva trovato in possesso di una dose di cocaina di circa gr. 1,7 gr. ed una dose di marijuana di circa gr. 2,8. Quest’ultimo veniva segnalato alla competente prefettura quale assuntore. La successiva perquisizione domiciliare a casa dei coniugi, permetteva di sequestrare a loro carico ulteriori gr. 99,3 di marijuana, gr. 32,06 di cocaina, gr. 32,68di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento ed euro 3245,00 suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuto provento di attività illecita. Pertanto, a carico del marito sono scattate le manette ed è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre per la moglie il deferimento in stato di libertà. I controlli, su tutto il territorio, proseguiranno anche nei prossimi giorni.