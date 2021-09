Aeroporto di Cagliari-Elmas: celere espletamento delle operazioni doganali per il Team Endurance

I funzionari ADM di Cagliari in servizio presso l’aeroporto “M. Mameli” di Cagliari – Elmas hanno espletato in questi giorni le operazioni doganali connesse all’arrivo del Team Endurance dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, emiro di Dubai e membro del Consiglio Supremo degli Emirati Arabi Uniti.



Il Team Endurance degli Emirati Arabi Uniti, già vincitore del Longines FEI Endurance World Championship 2021 disputato a Pisa nel mese di maggio scorso, partecipa al FEI Endurance World Championship Young Horses 2021 in svolgimento dal 15 al 19 settembre presso l’Horse Country Resort di Arborea (OR).



La celere attività di controllo svolta dai funzionari ADM ha consentito a fantini, veterinari, maniscalchi e personale di scuderia provenienti da Dubai, unitamente agli equipaggiamenti da gara e da campo e a 11 giovani esemplari di cavalli anglo arabi, di lasciare in tempi rapidi l’aeroporto alla volta di Arborea in vista dell’importante competizione sportiva.