La Porto Cervo Racing con Moricci-Garavaldi al Rally Casciana Terme

La Porto Cervo Racing con Moricci-Garavaldi al Rally Casciana Terme

In Toscana, i portacolori del Team Paolo Moricci e Paolo Garavaldi saranno allo start del 39° Rally Casciana Terme in programma nel weekend.

Un altro weekend con i motori accesi per la Porto Cervo Racing. La Scuderia sarà in Toscana, al 39° Rally Casciana Terme, con i portacolori Paolo Moricci e Paolo Garavaldi.

Dopo un periodo di pausa forzata, Moricci torna in gara al volante di una performante Renault Clio Rally5 con la quale, sempre in coppia con Garavaldi, aveva conquistato la vittoria di classe R1 al Ciocchetto Event 2020. “Sono stato male un paio di mesi”, ha detto il pilota Paolo Moricci, “proviamo a fare questagara augurandoci che a livello fisico vada tutto bene. Infatti, corriamo con la Clio anche per questo motivo. Correremo e, come sempre, proveremo a fare bene”.

“Questa gara sancisce il rientro di Paolo Moricci alle gare dopo lo stop forzato dovuto ad un problema fisico”, ha aggiunto il co-pilota Paolo Garavaldi, “per noi è un grande piacere rientrare in gara con la Clio Rally5 del team NDM Tecno. Questa sarà la prima delle due gare definiamole ‘test’ per saggiare le condizioni fisiche di Moricci, la seconda gara sarà il Rally città di Pistoia con la Hyundai i20 del Team Friulmotor per poi valutare il prosieguo

della stagione”.

Il programma prevede due prove speciali: “Casciana Terme” della lunghezza di km 5,50 e “Montevaso” della lunghezza di km 12,89, da ripetere entrambe tre volte, per un totale di 233,42 chilometri complessivi dei quali 55,17 cronometrati. Il via alle sfide sarà domenica 19 settembre alle 8 da Casciana Terme dove poi farvi ritorno dalle 16:20.

Intanto, la Scuderia Porto Cervo Racing è impegnata nell’organizzazione del Rally Terra Sarda, del “1° Rally Terra Sarda Storico” (valido come prova del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna) e della “1ª Regolarità Sport Terra Sarda” in programma dal 1° al 3 ottobre 2021. La nona edizione del Rally Terra Sarda sarà valida come ultima prova della Coppa Rally di Zona, per il Sardegna Rally Cup, per il Trofeo Open N5, per la Serie R Italian Trophy e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna.

Tutte le informazioni sono pubblicate nel rinnovato sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing www.portocervoracing.it e nelle pagine Social Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.