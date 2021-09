L'associazione "Essere animali" promuove la campagna a tutela dei diritti di chi non può difendersi

Riceviamo e diffondiamo il progetto di investigazione di "Essere animali":

«E anche quest'anno settembre arriva a liberarci dal caldo dell'estate con le sue temperature più miti, ma soprattutto con i suoi colori e con quel senso di ripresa che ci stimola a fare nuovi progetti e – perché no – a tradurre i sogni in realtà.



Il nostro sogno? Lo vedi raffigurato sul nostro: una scrofa immersa nei colori nella natura e libera. E, come lei, lo vorremmo per milioni di animali, purtroppo ancora costretti a una vita di sofferenze negli allevamenti.



Questo futuro lo puoi scrivere anche tu insieme a noi! Per farlo dona il 5x1000 a Essere Animali!

Entreremo insieme negli allevamenti e faremo luce sui maltrattamenti agli animali, entreremo nelle case di milioni di persone con le nostre indagini trasmesse in TV, entreremo nei luoghi della politica nazionale ed europea per ottenere leggi migliori per gli animali... e questi sono solo alcuni esempi delle porte che apriremo insieme!»



Per maggiori informazioni consultate il sito: www.essereanimali.org