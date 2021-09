A Pirri la presentazione di "Tottoi", il libro di Gianni Padoan

Sabato 25 Settembre 2021 verrà presentata, nella sede di Hermaea Archeologia e Arte, in via Santa Maria Chiara 24/A (Pirri), la nuova edizione del libro “Tottoi” di Gianni Padoan.

Interverranno: Giuseppe Pisanu, Lucia Putzu, Elisabetta Gaudina e Costantino Pes. L'appuntamento è fissato per le 19.00.



Ricordiamo che per l'ingresso sarà necessario mostrare il GreenPass.

Il libro:

Tottoi è un ragazzino figlio di emigrati in Germania da poco rientrati in Sardegna a Cala Gonone. è quindi per metà tedesco e per metà sardo, cioè un sardo migliore degli altri perchè ha uno sguardo più aperto. ed è lui che incontra l'ultima foca monaca e fa da padrino all'ultimo cucciolo di foca nato nella grotta del Bue Marino. Un romanzo in cui la vita diventa avventura, scoperta, favola, e la natura è protagonista. Una storia di mare e di foche, ma anche di grifoni e di ginepri, soprattutto di uomini "saggi" oppure "civili".



Da questo libro è stato realizzato un fortunato cartone animato in Giappone