All'Argentiera acqua non adatta al consumo diretto. Ancora vietato l'uso in alcune vie di Sassari

Sassari. In tutta la borgata dell’Argentiera l’acqua non è adatta come bevanda e per la preparazione degli alimenti. È consentito l’utilizzo per gli usi igienici. Lo ha stabilito il sindaco Nanni Campus che stamattina ha firmato l’ordinanza a seguito della nota con la quale l'ATSSardegna di Sassari Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione ha comunicato la difformità del parametro coliformi nel punto di prelievo sito nella via Carbonia in località Argentiera.



Il provvedimento resterà in vigore fino a quando i parametri non rientreranno nella norma.



Inoltre è ancora vietato il consumo umano diretto (come bevanda e per la preparazione degli alimenti) dell’acqua della condotta in via Grazia Deledda (tra via Sulcis e via Pigliaru), via Pigliaru, via Campidano, via Planargia, via Baronia, via Marogna, via Delitala, via Devilla, via Falchi, via Castiglia, via Mancaleoni, via Pirino, via Bettino Alessandro, via Volontè, via Caruso, via Gigli, via Meledina e via Nazzari. Sono presenti autobotti dalle 9 alle 12 in via Castiglia.