Muay Thai Sassari. Michela Demontis pronta a volare in Thailandia

Michela Demontis vola a Roma per il collegiale della nazionale italiana di Muay thai. L'atleta del Tarantini Fight club è la seconda guerriera sassarese - dopo Elisabetta Scanu per la nazionale Youth - ad essere stata convocata nella Capitale per gli appuntamenti in programma per il 25 e 26 settembre al centro olimpico "Giulio Onesti".



La sassarese, classe 99 e tesserata per il Fight club, è la numero uno indiscussa nella categoria 48 kg e detiene già i titoli di campionessa italiana ed europea. L'atleta allenata dal maestro Angelo Tarantini è pronta ad affrontare il collegiale targato IFMA (la Federazione mondiale di riferimento per la Muay Thai) con estrema determinazione.



“Vengo da un piccolo infortunio - afferma Michela Demontis - ma ho ripreso ad allenarmi con regolarità e bene ormai da due settimane. Il mio obiettivo è arrivare presto al top della forma per puntare a una medaglia ai Mondiali IFMA in programma a dicembre in Thailandia. A novembre, prima della partenza per Bangkok, conseguiró la laurea in Scienze Motorie, e il podio sarebbe uno splendido regalo".