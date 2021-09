Assunzioni a tempo indeterminato al Comune di Sassari

Sassari. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato come collaboratore ai servizi amministrativo contabili – categoria C. Le domande devono essere presentate entro il 21 ottobre esclusivamente tramite il form indicato nell’avviso.