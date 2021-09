Sassari calcio Latte Dolce: intervista a Daniele Cannas

Domenica a Carbonia si è aperta ufficialmente la stagione 2021-2022 del Sassari Calcio Latte Dolce. I ragazzi di mister Scotto hanno pareggiato per 1-1 contro i minerari, grazie al gol dell’ex firmato da Daniele Cannas, arrivato dopo soli 2’ di gioco.



“È stato davvero emozionante segnare all’esordio con questa nuova maglia – afferma l’esterno nativo di Bitti – Per un attaccante il gol è fondamentale e trovarlo subito mi ha aiutato tanto. Una volta che la palla è entrata avevo solo in mente mia mamma e sono corso da lei per dedicarle il gol“.



Dopo oltre 50 allenamenti e diversi test match, domenica una sfida vera con un avversario di livello:



“È stata la prima vera partita dopo un mese e mezzo e non è stata una partita semplice: abbiamo trovato davanti a noi una squadra giovane. Quello conquistato domenica, nella prima uscita stagionale, secondo me è un buon punto e ci deve far acquisire consapevolezza di quello che siamo e di quello che possiamo diventare”.



Non può mancare un pensiero sulla stracittadina di domani contro la Torres:



“Il derby, come tutti sanno, non è una partita come le altre, soprattutto a Sassari. Giocheremo contro una grande squadra, forse la più forte dell’intero campionato. Noi però proveremo a dire la nostra in campo e vedremo se alla fine dei 90 minuti avremo prevalso su di loro”.